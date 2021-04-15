В России предложили штрафовать за рекламу алкоголя в интернете

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Депутаты фракции партии «Единая Россия» предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете.

Законопроектом предлагается ввести ответственность за рекламу алкоголя в интернете. Граждане за подобное нарушение обязаны будут заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юрлица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке, нелегальный рынок продажи алкоголя в интернете продолжает расти, несмотря на запреты, реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре прошлого года член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в правительство предложение запретить рекламу безалкогольного пива. По его словам, через рекламу безалкогольной продукции производители так или иначе рекламируют свой бренд, который занимается выпуском и алкогольной продукции.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба завела дело на блогера Анастасию Ивлееву из-за рекламы алкоголя в одном из своих роликов. В ведомстве подчеркнули, что рекламировать алкоголь в интернете запрещено.