В России предложили запретить рекламу безалкогольного пива

Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил в правительство предложение запретить рекламу безалкогольного пива.

Идею он обосновал тем, что через рекламу безалкогольной продукции производители так или иначе рекламируют свой бренд, который занимается выпуском и алкогольной продукции.

В Госдуме прокомментировали предложение «Трезвой России», отметив, что «нежелательна» любая реклама алкоголя.



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«Просто эти детали непонятны: когда человек или ребенок, тем более подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует, по большому счету, алкогольное пиво или безалкогольное. Такие же бутылки, такой же цвет, так же рекламируется. Я думаю, что мы постепенно к этому придем, понятно, что сразу это сложно», — рассказал RT зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В начале сентября Минздрав России выступил с идеей запрета продажи некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года.

