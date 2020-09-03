ФАС завела дело на блогера Ивлееву из-за видео

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

Причиной стала реклама итальянского вермута в ролике «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/ AGENTSHOW 2.0» опубликованном на YouTube.

В видео показан процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям. А этикетка тоника, который тоже использовался при приготовлении коктейля, не показана, отметили в антимонопольной службе.

Согласно действующему законодательству, реклама алкоголя в интернете запрещена, пишет пресс-служба ведомства.

В прошлом году проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ. В номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» ее программа обогнала два крупных ТВ-шоу: «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» (Первый канал).

