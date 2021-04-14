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В Казани проблемный ЖК «Мелодия» взяли под охрану

18:38, 14.04.2021
В Казани проблемный ЖК «Мелодия» взяли под охрану
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Конкурсный управляющий ООО «ПИК+» Ильфар Сабиров привлек частную охранную организацию для обеспечения сохранности проблемного объекта ЖК «Мелодия». Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

8 апреля Арбитражный суд Татарстана признал застройщика дома банкротом. В отношении ООО «ПИК+» открыли процедуру конкурсного производства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, жилой комплекс должны были сдать еще в 2017 году. Дом включили в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану в конце 2019 года, а летом 2020-го правительство РТ обратилось в ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» для того, чтобы инициировать процедуру банкротства ООО «ПИК+». Без квартир остались 170 участников долевого строительства.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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