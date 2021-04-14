В Казани проблемный ЖК «Мелодия» взяли под охрану
Конкурсный управляющий ООО «ПИК+» Ильфар Сабиров привлек частную охранную организацию для обеспечения сохранности проблемного объекта ЖК «Мелодия». Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.
8 апреля Арбитражный суд Татарстана признал застройщика дома банкротом. В отношении ООО «ПИК+» открыли процедуру конкурсного производства.
Напомним, жилой комплекс должны были сдать еще в 2017 году. Дом включили в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану в конце 2019 года, а летом 2020-го правительство РТ обратилось в ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» для того, чтобы инициировать процедуру банкротства ООО «ПИК+». Без квартир остались 170 участников долевого строительства.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым