Еще одну проверку после выстрела в дебошира в Казани начал Следком Татарстана

Следственный комитет РФ по Татарстану проводит доследственную проверку после того, как раненный полицейским дебошир скончался в больнице. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью в отдел полиции «Сафиуллина» поступила информация о конфликте в одной из квартир дома на улице Кул Гали. Выяснилось, что 29-летний мужчина в пьяном состоянии избивал свою сожительницу. Увидев полицейских, он начал им угрожать ножом. На требования прекратить размахивать ножом дебошир вел себя еще агрессивнее, бросался на полицейских, пытался отобрать у них табельное оружие, порвал форму.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участковый неоднократно предупреждал мужчину о том, что может применить табельное оружие. Но тот замахнулся на полицейских радиатором отопления. Полицейский, еще раз предупредив дебошира, на этот раз выстрелил из табельного оружия в сторону нападавшего.

Его госпитализировали с огнестрельным ранением живота в больницу. Там от полученной травмы он умер. В МВД сообщили ранее, что устанавливают обстоятельства применения табельного оружия участковым.

