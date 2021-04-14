На базу «Ак Барса» в Казани прибыли допинг-офицеры

На базу хоккейного «Ак Барса» в Казани прибыли допинг-офицеры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, сотрудники допингового контроля приехали перед началом сбора команды в среду, где хоккеисты должны были начать подготовку к седьмому матчу серии с «Авангардом».

При этом днем ранее, после победы в Балашихе со счетом 2:0, пять игроков «Ак Барса» уже проходили тестирование на допинг. Также команда прошла допинг-тест по итогам третьего матча серии.

Напомним, счет в серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» равный — 3:3. Решающая игра состоится 15 апреля в Казани. Победитель седьмого матча выйдет в финал Кубка Гагарина.