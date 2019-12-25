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«Иронию судьбы» впервые покажут в Full HD-качестве

09:28, 25.12.2019
«Иронию судьбы» впервые покажут в Full HD-качестве
Фото: кадр фильма “Ирония судьбы или с легким паром!”

В новогоднюю ночь культовый новогодний фильм россиян «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые покажут в Full HD качестве.

Отреставрированная версия любимого фильма Эльдара Рязанова появится в эфире телеканала «Россия-1». Сообщается, что она будет отличаться более яркими цветами и четкими деталями, передает РБК.

Конкретное время показа пока не определено. Но телеканал обещает скоро опубликовать расписание телепередач.

ОбществоКультура
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