«Иронию судьбы» впервые покажут в Full HD-качестве

Фото: кадр фильма “Ирония судьбы или с легким паром!”

В новогоднюю ночь культовый новогодний фильм россиян «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые покажут в Full HD качестве.

Отреставрированная версия любимого фильма Эльдара Рязанова появится в эфире телеканала «Россия-1». Сообщается, что она будет отличаться более яркими цветами и четкими деталями, передает РБК.

Конкретное время показа пока не определено. Но телеканал обещает скоро опубликовать расписание телепередач.