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В России выросли продажи грузовиков КАМАЗ на вторичном рынке

13:46, 14.04.2021
В России выросли продажи грузовиков КАМАЗ на вторичном рынке
Фото: realnoevremya.ru

В марте 2021 года продажи грузовиков КАМАЗ с пробегом выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

По данным агентства «Автостат», на вторичном рынке грузовых машин в России КАМАЗ занимает первое место. Второе место по популярности занял ГАЗ, продажи выросли на 1,5%, до 2,4 тысячи грузовиков. Тройку замыкает Volvo (1,5 тысячи проданных машин).

Всего в России в марте перепродали 22,2 тысяч грузовиков — это на 7% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось что ПАО «КАМАЗ» за первый квартал текущего года произвело 9,796 тыс. машинокомплектов — этот показатель больше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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