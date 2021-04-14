В России выросли продажи грузовиков КАМАЗ на вторичном рынке

В марте 2021 года продажи грузовиков КАМАЗ с пробегом выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

По данным агентства «Автостат», на вторичном рынке грузовых машин в России КАМАЗ занимает первое место. Второе место по популярности занял ГАЗ, продажи выросли на 1,5%, до 2,4 тысячи грузовиков. Тройку замыкает Volvo (1,5 тысячи проданных машин).



Всего в России в марте перепродали 22,2 тысяч грузовиков — это на 7% больше, чем в прошлом году.



Ранее сообщалось что ПАО «КАМАЗ» за первый квартал текущего года произвело 9,796 тыс. машинокомплектов — этот показатель больше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Ольга Плешкова