В первом квартале КАМАЗ увеличил выпуск грузовиков на 32%

ПАО «КАМАЗ» за первый квартал текущего года произвело 9,796 тыс. машинокомплектов — этот показатель больше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в компании.

4,347 тыс. машинокомплектов было сделано в марте, что на 22% больше показателя этого же месяца в прошлом году.

В первом квартале Завод двигателей и СП «Камминз Кама» выпустили и поставили своим потребителям 10,803 тыс. двигателей и силовых агрегатов.

Почти на 3 млрд рублей в марте было отгружено запасных частей к автомобилям КАМАЗ. С начала года — 6,71 млрд рублей.

Ранее на КАМАЗе собрали первую тысячу рядных 6-цилиндровых двигателей КАМАЗ модели 910 («Евро-5»). Двигатели представлены с механической и автоматической КПП. Сейчас идет разработка различных модификаций двигателя — их разнообразие будет зависеть от требований рынка.



Алексей Нечаев