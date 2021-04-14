Путин уволил генералов Росгвардии

Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому производятся изменения в руководстве Росгвардии. Документ опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram.



От должностей освободили заместителя главы Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-лейтенанта Юрия Бабкина, начальника договорно-правового департамента генерал-майора Александра Школьникова и начальника управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковника Эльбруса Рамонова.

Бабкина также уволили с военной службы. Такое же решение приняли в отношении ранее возглавлявшего главное управление связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, бывшего руководителя главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанта Николая Рябчикова и экс-начальника финансово-экономического департамента генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина, а еще экс-начальника Пермского военного института войск национальной гвардии генерал-майора Владимира Купавского.

Как отмечает «Коммерсант», генералы ушли по собственному желанию, но большинство из них — за исключением заслуженного ветерана Юрия Бабкина — по результатам проверок руководства.

Маргарита Головатенко