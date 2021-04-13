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Артем Хохорин представил нового главу отдела полиции «Центральный» в Набережных Челнах

19:49, 13.04.2021
Артем Хохорин представил нового главу отдела полиции «Центральный» в Набережных Челнах
Фото: 16.мвд.рф

Сегодня глава татарстанского МВД Артем Хохорин представил в Набережных Челнах нового начальника ОП №3 «Центральный» — подполковника полиции Максима Безбородова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Также на встрече были подведены итоги деятельности УМВД России по Набережным Челнам за I квартал 2021 года. По итогам совещания глава ведомства отметил лучших сотрудников Управления ведомственными наградами МВД России и МВД по Республике Татарстан.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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