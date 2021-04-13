В Казани в детском саду произошло короткое замыкание

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани в детском саду №395 по адресу улица Серова, дом 2а произошло короткое замыкание без горения электрощита.

В 12.25 поступило сообщение о задымлении. 207 детей и 14 человек персонала вышли на улицу, пострадавших нет. Всех детей временно эвакуировали в детский сад №97, который расположен по улице Кулахметова.

фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Причины инцидента устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее в Казани в детском саду №240 по улице Волгоградской, 11а произошло короткое замыкание в кабинете татарского языка. Возгорания не случилось.

Алексей Нечаев