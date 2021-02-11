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Происшествия

В Казани в детском саду произошло короткое замыкание

10:40, 11.02.2021
В Казани в детском саду произошло короткое замыкание
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в детском саду №240 по улице Волгоградской, 11а произошло короткое замыкание в кабинете татарского языка. Возгорания не случилось.

Пожарные выехали по второму рангу на место происшествия после срабатывания автоматической пожарной системы в 09.49. До их прибытия их детского сада самостоятельно эвакуировались 146 детей и 30 человек персонала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, никто не пострадал. На данный момент все дети и сотрудники вернулись в детский сад.

В конце января в Кукморском районе Татарстана ночью произошел пожар в детском саду. По предварительной версии, причина — поджог.

Происшествия Татарстан
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