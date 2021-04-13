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Новым главой Рослесхоза назначили Ивана Советникова

10:50, 13.04.2021
Новым главой Рослесхоза назначили Ивана Советникова
Фото: пресс-служба Рослесхоза

Новым руководителем Рослесхоза стал Иван Советников, такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 2020 года Советников занимал должность заместителя главы Рослесхоза, а до этого возглавлял Комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии России.

Фото: rosleshoz.gov.ru

Занимавший пост главы Рослесхоза Сергей Аноприенко переходит в Министерство природных ресурсов и экологии, сообщает RT со ссылкой на сообщение правительства.

Напомним, в марте назначили нового руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Им стал Александр Трембицкий.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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