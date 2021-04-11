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Двое казанцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

15:18, 11.04.2021
Двое казанцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Фото: предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства»

В Мурманске объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Двое казанцев — Раушания Миннулина и Илья Попов — оказались в финале. Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».

Фото: предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства»

Всего в финал вышли 30 участников из 17 регионов России.

Миннулина представила на конкурсе проект экскурсий для маломобильных людей. Главная цель идеи: сделать доступным туристические маршруты для инвалидов по зрению, глухонемых, колясочников.

Фото: предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства»

Попов создал проект сервиса для путешествий «Гудсерфинг». Волонтеры могут найти проекты, на которые хотят отправиться, а хозяева разместить свои объявления на приём помощников-путешественников, объяснил он.

В прошлом году в финал конкурса «Мастера гостеприимства», который проходил в Самаре, также вышли представители Татарстана.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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