Соцсеть «ВКонтакте» временно заблокировала страницу ФСИН, в службе опровергли ее существование

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировало сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России до выяснения обстоятельств, которые связаны со сбором пожертвований.



«Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы соцсети.

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Нескольким позднее ФСИН РФ опровергла информацию, что заблокированная «ВКонтакте» группа имеет к ней какое-либо отношение: «В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети «ВКонтакте» сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России».

Известно, что ФСИН ранее неоднократно направляла в администрацию «ВКонтакте» письма с просьбой удалить данную страницу. Службе неизвестно, кому она принадлежит.

В январе «ВКонтакте» заблокировала страницу встречи митинга сторонников Алексея Навального 23 января в Казани. Страницы протестных акций заблокированы по всей стране.

Маргарита Головатенко