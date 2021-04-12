Минэнерго назвало условие перевода нефтяной отрасли на новый налоговый режим

Перейти всей нефтяной отрасли России на новый фискальный режим — НДД (налог на добавленный доход) — возможно, но для этого должна быть дана оценка эффективности его работы в пилотных проектах. Это может занять около трех-пяти лет, заявили в Минэнерго.

«Распространение соответствующих налоговых параметров на всю нефтяную отрасль возможно только после оценки эффективности введения НДД для ряда месторождений на горизонте трех-пяти лет», — передает ТАСС выдержку из отчета ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Пилотный проект по налогу на добавленный доход уже работает, его масштабы постоянно увеличиваются.

В феврале СМИ узнали, что президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направили президенту России Владимиру Путину письмо с перечнем мер стимулирования добычи нерентабельных запасов нефти и предложением ввести специальные налоговые режимы для нерентабельных запасов. С 2022 года они просят выделить в отдельную группу и месторождения сверхвязкой нефти с пониженным НДПИ, а для нерентабельных запасов — уменьшить ставку НДПИ на 10—15% и отменить повышающий коэффициент в размере 428 рублей за тонну.



Татьяна Леухина