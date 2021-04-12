NYT: Израиль может быть причастен к аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе

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Авария в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в Натанзе произошла из-за взрыва, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.



В публикации газеты говорится, что «отключение электроэнергии, по всей видимости, было вызвано умышленно спланированным взрывом» — речь идет о «секретной израильской операции». Так, из-за взрыва «был нанесен сильный удар по возможностям Ирана обогащать уран». Отмечается, что на возобновление работы понадобится не менее 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал во время посещения объекта, где произошла авария. Глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявлял, что инцидент является попыткой «ядерного терроризма» и диверсией.

Маргарита Головатенко