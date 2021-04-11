Соцсети: в Казани оконная рама выпала из окна и упала на машину
В Казани рабочие, устанавливая оконную раму, выронили ее. Она упала прямо на машину. Видео появилось в социальных сетях.
По данным пользователей, инцидент произошел на улице Камалеева, 8. На опубликованном видео видно, как двое рабочих пытаются установить оконную раму, одна из них слетает и падает на припаркованный автомобиль. В результате окно разбилось. У машины сильно пострадало лобовое стекло.ПроисшествияОбщество Татарстан
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