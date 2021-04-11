Казанцы жалуются на бардак на остановке «Кольцо»: пассажиров высаживают на ходу

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Казани пожаловались на большую перегрузку около остановки «Метро пл.Тукая» возле ТЦ «Кольцо». По словам пользователей Сети, автобусам там приходится высаживать пассажиров прямо посреди дороги.

«Власти города на протяжении многих лет не могут привести в порядок ситуацию на остановке рядом с ТЦ «Кольцо». Для всех уже стало нормой, что автобусы останавливаются на четвертой полосе и высаживают людей на ходу. Казанцы, как можно решить эту проблему раз и навсегда?", — пишет автор анонимного поста.

Фото: соцсети

Некоторые считают, что остановку следует переместить для удобства. Другие предлагают запретить парковаться там как обычным водителям, так и таксистам. Также казанцы предположили, что у остановки может стоять пост ГИБДД, который будет контролировать ситуацию.