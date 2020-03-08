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Представители Татарстана вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

10:17, 08.03.2020
Представители Татарстана вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Фото: пресс-служба конкурса

Два представителя Татарстана прошли в финал конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в эти дни в Самаре.

В финале Татарстан представят Анастасия Иванова и Анастасия Савинкова из Казани. Всего финалистами стали 16 участников, первой по количеству финалистов стала Самарская область (четыре конкурсанта).

В ходе полуфинала участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания.

Общество Татарстан
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