Представители Татарстана вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Два представителя Татарстана прошли в финал конкурса «Мастера гостеприимства», который проходит в эти дни в Самаре.
В финале Татарстан представят Анастасия Иванова и Анастасия Савинкова из Казани. Всего финалистами стали 16 участников, первой по количеству финалистов стала Самарская область (четыре конкурсанта).
В ходе полуфинала участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым