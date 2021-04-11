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ФСО разрешила проносить на территорию Московского Кремля воду

23:10, 11.04.2021
ФСО разрешила проносить на территорию Московского Кремля воду
Фото: wikipedia.org

На территорию Московского Кремля Федеральная служба охраны разрешила проносить воду и еду в прозрачных емкостях. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

«На территорию Московского Кремля, некрополя у Кремлевской стены и в Мавзолей разрешается проносить следующие малогабаритные предметы и вещи личного пользования: бутилированные безалкогольные напитки в прозрачной пластиковой емкости общим объемом не более одного литра, непитьевые продукты питания, за исключением упакованных в непрозрачные емкости общим весом не более одного килограмма», — говорится в тексте документа.

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