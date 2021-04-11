Ж/д вокзал Казань-2 переоборудуют для маломобильных граждан

В этом году будет переоборудован железнодорожный вокзал Казань-2 по программе адаптации инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На территории вокзала установят специальные подъемники, пандусы и тактильную плитку с указанием движения.

На первом этаже будут предусмотрены места ожидания для людей с инвалидностью — рядом поставят автоматические камеры хранения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в текущем году построят четыре современных одноуровневых пешеходных перехода: на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км. Это наиболее интенсивные участки движения поездов.

Алексей Нечаев