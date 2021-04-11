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Ж/д вокзал Казань-2 переоборудуют для маломобильных граждан

13:23, 11.04.2021 1
Ж/д вокзал Казань-2 переоборудуют для маломобильных граждан
Фото: wikipedia.org

В этом году будет переоборудован железнодорожный вокзал Казань-2 по программе адаптации инфраструктуры для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На территории вокзала установят специальные подъемники, пандусы и тактильную плитку с указанием движения.

На первом этаже будут предусмотрены места ожидания для людей с инвалидностью — рядом поставят автоматические камеры хранения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в текущем году построят четыре современных одноуровневых пешеходных перехода: на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км. Это наиболее интенсивные участки движения поездов.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Вообще все социальные, транспортные и инженерные объекты должны быть доступны для МГН
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