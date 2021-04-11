Собянин: «Второй этап реновации жилья в Москве будет масштабнее первого»

Второй этап реновации жилья в Москве будет масштабнее первого. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1".

«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома, и рядом будут снесены старые дома, там на этих площадках пройдет уже вторая волна [реновации жилья], которая будет гораздо круче и больше, чем первая», — сказал он.

Также мэр отметил, что в городе есть несколько сложных, с точки зрения проектирования, районов.

Ранее во втором чтении и в целом депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, упрощающий принятие решений о включении в список на снесение многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки.

Алексей Нечаев