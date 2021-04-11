Правила использования материнского капитала изменил Минтруд России

Фото: Максим Платонов

В правила использования материнского капитала внесло изменения Министерство труда и социальной защиты РФ. В ведомстве скорректировали порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии. Приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовой информации.

«Женщины до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала и дохода от их инвестирования на формирование накопительной пенсии», — говорится в приказе Минтруда.

Правило распространяется на тех женщин, которые родили второго и последующих детей с 1 января 2007 года, а также на тех, кто родил первенца начиная с 1 января 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал подумать над расширением возможности использования материнского капитала на ремонт существующего жилья. С таким предложением к главе государства обратился лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Алексей Нечаев