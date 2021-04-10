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«Рубин» выиграл у «Ростова» в гостях и поднялся в зону еврокубков

21:06, 10.04.2021
«Рубин» выиграл у «Ростова» в гостях и поднялся в зону еврокубков
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч на 73-й минуте игры забил Дарко Йевтич. Голевой передачей на швейцарца отметился Джордже Деспотович. Йевтич вторым касанием отправил мяч в дальний верхний угол.

Таким образом, команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, что дает право играть в Лиге конференций — новом еврокубке, который впервые будет разыгрываться в новом сезоне.

СпортФутбол Татарстан
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