«Рубин» выиграл у «Ростова» в гостях и поднялся в зону еврокубков
Казанский «Рубин» в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0.
Единственный мяч на 73-й минуте игры забил Дарко Йевтич. Голевой передачей на швейцарца отметился Джордже Деспотович. Йевтич вторым касанием отправил мяч в дальний верхний угол.
Таким образом, команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ, что дает право играть в Лиге конференций — новом еврокубке, который впервые будет разыгрываться в новом сезоне.
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