РКН требует от Facebook снять ограничения с трансляции RT

Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, в соцсети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В мероприятии принимали участие космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина.

Отмечается, что компания таким образом нарушает принципы свободного распространения информации в интернете.

5 марта РКН направил администрации Facebook требование о принятии мер по недопущению размещения рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих, положительно оценивающих противоправную деятельность. Социальная сеть удалила страницы и аккаунты, публикующие рекламу вакансий наркокурьеров.

