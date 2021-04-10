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РКН требует от Facebook снять ограничения с трансляции RT

14:01, 10.04.2021 2
РКН требует от Facebook снять ограничения с трансляции RT
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, в соцсети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В мероприятии принимали участие космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина.

Отмечается, что компания таким образом нарушает принципы свободного распространения информации в интернете.

5 марта РКН направил администрации Facebook требование о принятии мер по недопущению размещения рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих, положительно оценивающих противоправную деятельность. Социальная сеть удалила страницы и аккаунты, публикующие рекламу вакансий наркокурьеров.

ТехнологииОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Не настала ли пора полностью запретить деятельность фейсбука в России? Думаю давно пора!
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    Анонимно 10 апр
    Давно пора, брат, давно. Включить в этот список запретов всякие приложения от фашибука.
    И отказаться от участия в спортивных играх, где запрещается использование российского гимна И флага.
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