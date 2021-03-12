Facebook удалил рекламу вакансий наркокурьеров по требованию Роскомнадзора

Социальная сеть Facebook удалила страницы и аккаунты, публикующие рекламу вакансий наркокурьеров. Об этом говорится в ответе представителей соцсети федеральной службе.



РКН сообщает, что расследование будет продолжено. Нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту и неудаление информации с интернет-ресурса влечет административный штраф на юрлиц в размере от 3 до 8 млн рублей. Если правонарушение повторится, сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.



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5 марта РКН направил администрации Facebook требование о принятии мер по недопущению размещения рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих, положительно оценивающих противоправную деятельность. Также Роскомнадзор попросил проверить и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента.

Маргарита Головатенко