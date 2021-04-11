В Татарстане прогнозируется потепление до +16 градусов и дождь
В воскресенье, 11 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, в восточных районах до +16 градусов. В Казани от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +11°С до +16°С.Общество Татарстан
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