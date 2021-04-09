Димитрис Прифтис: «У нас теперь есть еще один шанс и мы едем в Болонью, чтобы биться до конца»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис после победы в ответном матче полуфинала Кубка Европы подвел итог встречи с «Виртус Болоньей», а также рассказал, с каким настроем команда едет на третий, решающий матч.

— Поздравляю игроков, мы до сих пор в игре! У нас есть еще один шанс в Болонье в среду. Сейчас мы едем в Болонью, чтобы биться до конца. Как мы делали это во вторник и сегодня. Перед нами стоит действительно большая цель, и мы все за то, чтобы ее достигнуть.



В этой игре, как и в первой, у нас были проблемы с фолами больших игроков, и это то, что нам надо решить. Клименко у нас слишком большой и недостаточно быстрый, чтобы закрывать Белинелли. Когда Марко бросал свои «трешки», Клименко было сложно защищаться, но мы были вынуждены так играть.

«Виртус» — очень опытная команда и выдала уникальную серию побед в Кубке Европы, но я не думаю, что это так важно. Важна только следующая игра и неважно, что было до нее. Неважно даже, что будет после нее, — сказал Прифтис на послематчевой пресс-конференции.

Третий поединок состоится в итальянской Болонье 14 апреля.