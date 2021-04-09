«Ак Барс» сравнял счет в серии с «Авангардом» в плей-офф

«Ак Барс» обыграл в гостях омский «Авангард» (2:1) в четвертом матче серии плей-офф в финале Восточной конференции.

Казанцы вновь, как в третьей игре, открыли счет в самом начале встречи. Автором шайбы стал Михаил Глухов. Удвоить преимущество гостям удалось в третьем периоде, большинство реализовал Станислав Галиев.

В самом конце встречи «Авангард» сменил голкипера на шестого полевого игрока. В большинстве Корбен Найт отыграл одну шайбу за 8 секунд до сирены, но спасти игру у омичей не получилось.

Благодаря победе «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Авангардом» — 2:2. Следующий матч команды проведут в Казани.