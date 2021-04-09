Американский рэпер и актер DMX умер в возрасте 50 лет

В США в возрасте 50 лет умер рэпер и актер DMX (Эрл Симмонс). По информации журнала Rolling Stone, причиной смерти стал сердечный приступ.

DMX умер в госпитале White Plains, сообщили его родственники.

Известно, что 3 апреля у DMX случился сердечный приступ из-за передозировки наркотиков в его доме в Нью-Йорке. В последние дни своей жизни он находился в коме.

Шесть музыкальных альбомов DMX подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200. Он снялся в таких фильмах как «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы».

Татьяна Демина