К МКС пристыковался корабль Crew Dragon

В автоматическом режиме к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, но уже к другому шлюзу модуля Harmony. Трансляция проходила на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Перестыковка заняла 40 минут. Она нужна для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour. На нем будут доставлены на МКС американцы. Планируемая дата прилета — 23 апреля.

Отмечается, что на МКС впервые проходила операция по перестыковке Crew Dragon. Сейчас на борту Международной космической станции из россиян находятся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков сообщил в подмосковный центр полета, что из промежуточной камеры модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха. Это при условии, что в марте экипаж заделал уже вторую трещину в модуле.

Алексей Нечаев