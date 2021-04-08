В Набережных Челнах количество ДТП с участием детей и подростков увеличилось на 33%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах увеличилось количество ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В январе — марте в городе зарегистрировали 20 таких аварий, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Госавтоинспекции Челнов, в результате ДТП на дорогах автограда получил травмы различной степени тяжести 21 человек детского возраста. В 14 случаях пострадавшие были пешеходами, в шести — пассажирами автомобилей.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пяти случаях дети-пешеходы стали участниками ДТП по своей неосторожности, сообщают «Вести КАМАЗа». На пешеходных переходах Челнов на детей и подростков за первые 3 месяца 2021 года совершено восемь наездов.

Напомним, в марте ГИБДД Татарстана провело мероприятие «Весенние каникулы», направленное на профилактику детского травматизма на дорогах. По данным Госавтоинспекции РТ, в январе — феврале текущего года произошло 61 ДТП с участием детей: четыре ребенка погибли, 63 получили травмы.



Татьяна Демина