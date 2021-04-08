Прошлой весной в Татарстане пожары причинили более 275 млн рублей ущерба

В прошлом году в Татарстане с апреля по май зарегистрировали 1 585 пожаров, материальный ущерб от которых оценивается в более чем 275 млн рублей. Причиной трети из них стало бесконтрольное сжигание сухой травы и мусора.

В весенне-летний пожароопасный период 2020 года в республике в огне погибли 24 человека, еще 34 получили различные травмы. Пожары уничтожили 248 строений и 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В Казани в весенне-летний пожароопасный период прошлого года произошло 217 пожаров на общей площади 3 га. В Альметьевском районе РТ зарегистрировали 99 пожаров на площади 3,3 га, в Нижнекамском — 67, в Елабужском — 47 пожаров, в Зеленодольском — 44.

С 26 апреля по 16 мая в Татарстане могут ввести особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение правительства республики находится на стадии согласования.



Фото: realnoevremya.ru

Наибольшую тревогу у ГУ МЧС России по РТ вызывает высокий процент возгорания сухостоя и мусора в поселениях и дачных объединениях.



Татьяна Демина