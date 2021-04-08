Алексей Русских назначен врио губернатора Ульяновской области

Алексей Русских назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Ульяновской области». Указ вступил в силу со дня его подписания.

Русских окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2018 года по настоящее время работал сенатором от Московской области.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Об этом он объявил сегодня в обращении к жителям области, опубликованном в его аккаунте в «Фейсбуке».

