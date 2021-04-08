В Татарстане на 10 тысяч увеличилось число многодетных семей за 5 лет

Фото: Максим Платонов

В 2016 году в Татарстане проживало около 30 тысяч многодетных семей, сейчас их более 40 тысяч. Такие цифры озвучила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Она отметила, что в семьях региона число рождений третьего, четвертого и последующих детей повышается в среднем на 1—2%.

Также Зарипова напомнила, что многодетные семьи могут получать субсидию на покупку лекарств на каждого ребенка до 6 лет и ежемесячную субсидию на проезд. Кроме того, такие семьи получают компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 30%.

Ранее сообщалось, что в России отпуск многодетным родителям будут предоставлять по новым правилам: работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, получили приоритетное право на оформление оплачиваемого отпуска в любое удобное для них время, пока их младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Алексей Нечаев