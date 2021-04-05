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В Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго»

19:17, 05.04.2021
В Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго»
Фото: скриншот

В Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго» по адресу улица Салимжанова, дом 1. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что в здании был обнаружен подозрительный предмет с трубками внутри. На месте работают кинологи. Также к месту происшествия приехали пожарные и полиция.

Ранее прошла эвакуация из здания исполнительного комитета Казани по адресу улица Кремлевская, дом 3. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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