В Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго»
В Казани эвакуировали главный офис «Татэнерго» по адресу улица Салимжанова, дом 1. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что в здании был обнаружен подозрительный предмет с трубками внутри. На месте работают кинологи. Также к месту происшествия приехали пожарные и полиция.
Ранее прошла эвакуация из здания исполнительного комитета Казани по адресу улица Кремлевская, дом 3. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии.
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