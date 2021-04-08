В Казани каждому шестому таксисту приходилось подвозить суеверных пассажиров

Фото: Максим Платонов

В Казани каждый шестой таксист хоть раз подвозил суеверного пассажира, следует из опроса Ситимобила.

57% водителей такси в Казани не считают себя суеверными, но у трети есть талисманы. Также 20% водителей проводят на удачу перед началом смены небольшие ритуалы.

46% таксистов считают, что нельзя вслух ругать свой автомобиль. 86% — не верят в неудачу, если подсчитывать заработанные деньги во время смены. При этом 91% респондентов не верят в гороскопы и не изменят своего маршрута, даже если звезды порекомендуют остаться дома.

Отмечается, что каждый пятый автолюбитель Казани (20%) верит в приметы. Самая популярная примета у водителей Казани: «помыть машину — к дождю» (об этом сказали 28% респондентов), 27% считают, что «птичий помет на кузове — к прибыли», 26% верят, что покупка автомобиля у богатого человека сулит успех.



Алексей Нечаев