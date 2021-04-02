Каждый пятый казанский водитель верит в приметы

Каждый пятый автолюбитель Казани (20%) верит в приметы. Об этом говорят данные исследования РГС Банка на тему суеверий.



Самая популярная примета у водителей Казани — «помыть машину — к дождю», об этом сказали 28% респондентов, 27% считают, что «птичий помет на кузове — к прибыли», 26% верят, что покупка автомобиль у богатого человека сулит успех. 11% водителей столицы Татарстана выразили уверенность в том, что, если ругать машину, она может сломаться. Не желая получить штраф, 8% опрошенных пересчитывают деньги в машине, 7% не свистят в салоне, полагая, что это приведет к потере денег.

Тем не менее большинство автолюбителей города (80%) — несуеверны. 81% сообщили, что не возят в машине никакие сувениры, сулящие удачу, 63% не верят в «счастливые» числа (например, на номерных знаках).

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что больше 20% жителей Казани считают, что в 2021 году водительские права не нужны, так как личному автомобилю есть альтернатива в виде такси. Водительских прав нет у 43% участников опроса. Среди тех, у кого есть водительские права, 20% не водят автомобиль и 5% пользуются каршерингом.

Маргарита Головатенко