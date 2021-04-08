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В Татарстане прокуратура начала проверку видео из сети об истощенных коровах — видео

00:34, 08.04.2021 3
В Татарстане прокуратура начала проверку видео из сети об истощенных коровах — видео
Фото: скриншот

Прокуратура Высокогорского района РТ начала проверку после видео из сети, на котором на одной из местных ферм засняли истощенных коров и телят, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. После нее надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что на земле лежат разлагающиеся останки животных, а живые коровы содержатся в ангаре в антисанитарных условиях. Сам хозяин фермы отрицает существование проблемы, заявляя, что корма хватает и от голода никто еще не умирал. Он также добавил, что видео из сети «фотомонтаж».

Условия содержания коров и телят уже проверили специалисты Россельхознадзора и Минсельхозпрода РТ. Результаты проверки будут известны позже, однако уже сейчас эксперты говорят об истощенности животных, которых на ферме насчитывается около 300 голов. В Россельхознадзоре также заявили, что хозяину коров грозит штраф 20 тыс. рублей.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Несчастные коровы у нерадивого фермера....
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  • Анонимно 08 апр
    В Индии этому живодеру устроили бы самосуд и казнили. Не можешь содержать и кормить ,продай .
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  • Анонимно 08 апр
    какой ужас...
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