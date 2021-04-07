USB-розетками в общественном транспорте Казани пользуется каждый пятый пассажир

USB-розетками, оборудованными в общественном транспорте Казани, пользуется каждый пятый пассажир. По данным МУП «Метроэлектротранс», чаще всего они заряжают свои гаджеты и портативные аккумуляторы.

На сегодняшний день в Казани USB-розетками снабжены 31 троллейбус, 18 трамваев и новый поезд метро «Москва», сообщается на сайте мэрии города.

Напомним, в прошлом году в Казани на маршруты вышли новые трамваи №5 с USB-розетками и новый состав метро, в котором также есть Wi-Fi и обогрев сидений.

Татьяна Демина