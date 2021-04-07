Челнинский суд приостановил стройку дома из-за отсутствия эпидемиологического заключения

Суд приостановил строительство многоквартирного дома в 68-м микрорайоне Челнов на 90 суток. Причиной стало административное нарушение по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает пресс-служба горсуда.



Решение о приостановлении строительства дома приняли после того, как выяснилось, что «Стройпроект-плюс» начал возводить дом без эпидемиологического заключения о соответствии правилам документации по проекту санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения. Постановление суда не вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Набережных Челнах исполком решил отменить разрешение на строительство 19-подъездного многоэтажного дома в 68-м микрорайоне. Строительство многоэтажки на территории частного сектора началось в начале года. Жители просили на этом месте построить школу, но им отказали. Позже выяснилось, что в этом месте проходит санитарная зона, поскольку недалеко есть скотомогильник, в котором до 1958 года хоронили животных, умерших от сибирской язвы.

Маргарита Головатенко