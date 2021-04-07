В Татарстане выявили больше ста нарушений в сфере обеспечения безопасности газового оборудования в квартирах

Прокуроры в Татарстане выявили больше 100 нарушений законности в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В феврале и марте 2021 года ведомство проверило соблюдение закона в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В результате выявлены нарушения требований законодательства в деятельности органов местного самоуправления, газоснабжающих организаций и управляющих компаний, что послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

«Прокурорами в рамках проведенных проверок выявлено 117 нарушений в сфере газификации и газоснабжения. В целях их устранения внесено 94 представления, по которым к дисциплинарной ответственности уже привлечено 53 человека, в суд направлено два исковых заявления, к административной ответственности привлечено три лица, объявлено восемь предостережений о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС РТ, в 2020 году в Татарстане произошло 33 случая отравления угарным газом, в которых погибли пять человек, пострадали — 64. С января по 4 апреля произошло уже 29 случаев, жертвами которых стали восемь человек. Пострадали 57 человек, в числе которых 19 детей.

По данным надзорного ведомства, чаще всего причинение вреда здоровью и гибель людей происходят из-за отсутствия нормативного притока воздуха и самовольного вмешательства в работу газового оборудования.



Ольга Плешкова