В Казани состоится Всемирный день здоровья

В Казани 7 апреля состоится Всемирный день здоровья. Мероприятие пройдет на нескольких площадках, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Жители столицы Татарстана смогут принять участие в интерактивах, спортивных играх, мастер-классах и квестах.

Фестиваль «Будь здоров! FEST» откроется в 10.00 на площадке Казанского государственного медицинского университета. В 11.00 состоится зарядка от академии здоровья. В период с 11.30 до 13.30 пройдут разные активности.

На набережной озера Кабан, рядом с домом 26, который находится на улице Ш.Марджани, стартует флешмоб «Шаги долголетия» в 11.00. Участники мероприятия смогут пройти инструментальные обследования организма и принять участие в танцевальной зарядке с элементами лечебной физкультуры, прослушать лекции профессоров КГМУ.

В Центре «Эрмитаж-Казань» с 6 по 8 апреля состоятся лекции на темы: современное искусство, культы и религии Китая.



Алексей Нечаев