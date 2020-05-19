Для предотвращения паводка в Закамье увеличат сбросы на Жигулевской ГЭС

Для предотвращения паводка на Камском участке Куйбышевского водохранилища, руководитель федерального агентства водных ресурсов распорядился увеличить объемы сброса воды на Жигулевской ГЭС. Об этом сообщил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко на заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ.

Он рассказал, что уже сейчас пиковые сбросы воды на Нижнекамской ГЭС превышают 13 тыс. кубометров в секунду, и по прогнозам, будет превышен уровень нижнего предела электростанции в 58 метров. Суржко отметил, что паводок уже сегодня создает проблемы на приусадебных участках и в дачных кооперативах, поэтому МЧС следит за ситуацией.

Напомним, Нижнекамское водохранилище работает в режиме транзита, критический уровень нижнего бьефа Нижнекамского гидроузла — 60 метров.

Ранее в Татарстанском главке МЧС сообщили, что в связи с повышающимся уровнем воды в республике особо контролируется обстановка на Каме и Вятке.