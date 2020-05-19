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Для предотвращения паводка в Закамье увеличат сбросы на Жигулевской ГЭС

15:01, 19.05.2020
Для предотвращения паводка в Закамье увеличат сбросы на Жигулевской ГЭС
Фото: ru.wikipedia.org

Для предотвращения паводка на Камском участке Куйбышевского водохранилища, руководитель федерального агентства водных ресурсов распорядился увеличить объемы сброса воды на Жигулевской ГЭС. Об этом сообщил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко на заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ.

Он рассказал, что уже сейчас пиковые сбросы воды на Нижнекамской ГЭС превышают 13 тыс. кубометров в секунду, и по прогнозам, будет превышен уровень нижнего предела электростанции в 58 метров. Суржко отметил, что паводок уже сегодня создает проблемы на приусадебных участках и в дачных кооперативах, поэтому МЧС следит за ситуацией.

Напомним, Нижнекамское водохранилище работает в режиме транзита, критический уровень нижнего бьефа Нижнекамского гидроузла — 60 метров.

Ранее в Татарстанском главке МЧС сообщили, что в связи с повышающимся уровнем воды в республике особо контролируется обстановка на Каме и Вятке.

Общество Татарстан
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