Россияне могут авторизоваться в соцсетях через портал госуслуг

Россияне получили возможность авторизоваться на интернет-площадках через портал госуслуг, сообщает «РИА Новости». Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года.

«Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала Госуслуг (персональные данные не будут передаваться)", — сообщили в пресс-службе Минцифры России.

В ведомстве в дальнейшем планируют развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках. На сегодняшний день при заключении договоров в рамках экспериментов максимальная цена каждого из них не должна превышать 10 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце марта Минцифры РФ в тестовом режиме запустило новую версию портала госуслуг. Теперь сайт сообщает пользователям, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае. Старый портал госуслуг планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

Татьяна Демина