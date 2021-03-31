В России в тестовом режиме запустили обновленную версию портала госуслуг

Минцифры России в тестовом режиме запустило новую версию портала госуслуг. Теперь сайт сообщает пользователям, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае.

«Кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, мы меняем формат взаимодействия с пользователями. Теперь многие вещи можно делать в прямом диалоге с порталом, не нужно читать инструкции и регламенты, пользователи задают вопросы, портал отвечает», — отмечается в сообщении на сайте Минцифры.

Работа над новой версией портала госуслуг началась весной прошлого года, так как пандемия коронавируса показала, что он не может справиться с сильной нагрузкой при большом количестве посетителей.

«Мы радикально изменили процесс оказания услуг, разбив его на два этапа, в каждом из которых выделили атомарные шаги. На первом этапе пользователь отвечает на несколько уточняющих вопросов. На основе ответов предлагается решение — сколько дней займет оказание услуги, какие документы нужно подготовить и т.д.», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Скриншот/gosuslugi.ru/new

Старый портал госуслуг планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

Отметим, что в России через 2 года в цифровой формат планируется перевести около 200 государственных услуг, оказываемых федеральными министерствами и ведомствами.



Татьяна Демина