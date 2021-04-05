Из бюджета Челнов выделят 10,5 млн рублей на разработку ПИРов по очистке реки Мелекески

Власти Набережных Челнов выделят из городского бюджета 10,5 млн рублей на разработку проектно-изыскательских работ по изъятию загрязненных донных отложений реки Мелекески. Общая сумма работ по очистке объекта оценивается в 250 млн рублей.

По словам первого заместителя руководителя исполкома города Ильи Зуева, власти Челнов подготовили и направили в Министерство экологии Татарстана техническое задание на разработку ПИРов, чтобы в дальнейшим включить его в федеральный проект «Оздоровление Волги».

Из-за скопления ила в Мелекеске и слабого течения образуются застойные зоны, что приводит к появлению неприятного запаха от воды, пишет издание Сhelny-biz.ru. Общая протяженность реки составляет 22 км, семь с половиной из которых проходит по Набережным Челнам.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана и Челнов работают над включением Мелекески в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В Минэкологии РТ считают, что неудовлетворительное состояние реки — одна из проблем города.





Татьяна Демина