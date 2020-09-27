Татарстан может получить еще 250 млн по нацпроекту «Экология»

Власти Татарстана и Набережных Челнов работают над тем, чтобы включить реку Мелекеску в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». и. о. министра экологии Татарстана Александр Шадриков считает, что неудовлетворительное состояние речки — одна из проблем Челнов. Длина реки — 22 км, из них 7,5 км протекают в границах города. Человек сильно навредил водной экосистеме: она заилилась, течет очень слабо, дурно пахнет и плохо влияет на санитарно-экологическую обстановку в городе.

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, прибывший в Казань 25 сентября, сообщил:

«Мы готовы рассмотреть проект Татарстана о расчистке реки Мелекески, протекающей в городе Набережные Челны. Предварительно, финансирование оценивается в 250 млн рублей. В случае успешного согласования, к проекту можно будет приступить в 2021—2022 годах» — заявил чиновник.

Напомним, во время визита Кириллов встретился с Рустамом Миннихановым. Стороны обсудили вопросы реализации нацпроекта «Экология», меры по улучшению состояния водных объектов. Вчера вместе с Александром Шадриковым Кириллов облетел на вертолете некоторые объекты, которые защищают население от негативного воздействия вод (наводнений и подтоплений).